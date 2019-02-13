Дорожный комплекс Подмосковья переведен на усиленный режим работы

Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за сильного снегопада. на трассы выведено свыше 700 единиц техники. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 13 февраля.

«Для предотвращения наката ведется сплошная обработка противогололедными материалами региональной сети автодорог», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, при ухудшении погодных условий на линию будет выведена дополнительная техника. Он уточнил, что к настоящему моменту было очищено около пяти тысяч километров автодорог. Дорожные службы находятся в постоянном контакте с ГИБДД И МЧС.

В пресс-службе профильного ведомства призвали водителей быть внимательней и не нарушать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев положительно высказался о качестве региональных дорог после ремонтных работ. Он также отметил, что работа по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры будет продолжена.