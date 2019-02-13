Рыбак случайно поймал огромного питона и испугался

Viral Press / YouTube

В Таиланде рыбак отправился проверять сети и нашел в них четырехметрового питона. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Рыболов Чалем Нокю (Chalerm Nookaew) из города Чаченгсау рассказал, что каждое утро поднимает сети, которые ставит на ночь для ловли крабов. В конце января помимо крабов в его сети попал огромный питон.

Чалем признался, что очень испугался. Он позвонил в спасательную службу, и вскоре на берег прибыли профессиональные змееловы. Нокю пришлось снова вытащить сети на берег. Сидящая в них змея выглядела недовольной тем, что ее потревожили.

После нескольких попыток змееловы поймали питона специальной палкой с кольцом на конце. Им удалось зажать голову змеи и поместить ее в пакет. Позже рептилию отпустили за несколько километров.

«Я рыбачу здесь уже давно и ни разу не ловил змею. Я был очень рад, что она не укусила меня», — признался журналистам Нокю.

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