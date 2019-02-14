Самый большой в мире пассажирский самолет снимут с производства

Авиастроительный концерн Airbus остановит производство самых больших в мире пассажирских самолетов Airbus A380. Об этом компания сообщила на своем сайте в четверг, 14 февраля.

Решение принято в связи с тем, что авиакомпания Emirates сократила портфель заказов на указанные лайнеры со 162 до 123. По словам генерального директора Airbus Тома Эндерса, у компании больше нет оснований для производства новых самолетов этой модели, несмотря на сотрудничество с другими авиакомпаниями.

Отмечается, что в течение ближайших двух лет Emirates получит еще 14 самолетов A380.

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К ноябрю 2018 года Airbus выпустил 232 авиалайнера А380. Они эксплуатируется в парке 15 авиакомпаний, в том числе Singapore Airlines, Air France, Lufthansa, British Airways и Qatar Airways.

Airbus А380 — крупнейший серийный авиалайнер в мире. Его высота составляет 24,08 метра, длина — 72,75 метра, размах крыла — 79,75 метра. Самолет вмещает 525 пассажиров в салоне трех классов и 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.

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