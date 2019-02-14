Центробанк усомнился в экономическом росте России

Фактический рост экономики России в 2018 году мог быть ниже, чем сообщает Росстат. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды».

Эксперты отмечают, что на данном этапе уместно оценивать рост ВВП в 2018 году в диапазоне 1,7-2,3 процента, где 2,3 процента — предварительная оценка Росстата.

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В 2018 году Росстат обнаружил причины ускорения экономики в добыче полезных ископаемых, торговле и строительстве — динамика выполненных строительных работ была пересмотрена практически с нуля до 5,3 процента.

Специалисты ЦБ сообщают, что такая динамика не коррелирует с косвенными показателями деловой активности в строительстве. По данным РЖД, погрузка строительных грузов и цемента в сети РЖД в 2018 году уменьшилась. Авторы доклада отмечают, что полная отчетность по объему строительства дается только после приемки нового объекта. Поэтому если крупный проект строится несколько лет, то объемы работ в промежуточных отчетах могли недооцениваться, а после приемки объем оставшихся работ могли искусственно завысить.

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