Лидер «Калинова моста» отметит юбилей концертами в Москве и Петербурге

Группа «Калинов мост» проведет большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге в честь юбилея создателя и лидера коллектива Дмитрия Ревякина. 13 февраля ему исполнилось 55 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

20 февраля музыканты выступят в петербургском концертном зале «Октябрьский», 27-го — в столичном Государственном Кремлевском Дворце.

На сцену также выйдут друзья группы. В Петербурге — Юрий Шевчук, «Алиса», Олег Гаркуша, Сергей Чиграков, «Аффинаж», в Москве — Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Пелагея, Владимир Пресняков-старший, группа «25/17», Стас Намин и Татьяна Анциферова.

«Калинов мост» образовался в середине 1980-х годов. Коллектив выпустил 17 студийных альбомов, некоторые из которых — «Вольница», «Надо было», «Мелодии голых ветвей» — стали классикой отечественного рока.

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