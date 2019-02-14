На АЗС «Роснефти» отметили День всех влюбленных

В День всех влюбленных на автозаправочных станциях «Роснефти» прошла акция «Счастливый час», во время которой клиентов бесплатно угостили вкусным кофе, — сообщается на сайте компании. Акция проходила на АЗС в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Воронеже, а также в Сочи и Краснодарском крае. Более 3000 автомобилистов угостили свежесваренным капучино, эспрессо и американо.

C 2016 года на АЗС «Роснефти» продажи кофейных напитков выросли на 55 процентов и достигли в 2018 году 45 миллиона чашек. В 2018 году компания начала развитие собственного бренда в магазинах розничной сети АЗС. Под собственной торговой маркой продают злаковые батончики, напитки, влажные салфетки и технические жидкости. В дальнейшем «Роснефть» планирует расширение ассортимента. Выручка от продаж сопутствующих товаров за прошедший год выросла на 6 процентов.

