Ургант спародировал кутеж Дворковича и Ткачева и выпил за юмористическое лобби

Российский телеведущий и актер Иван Ургант выпустил пародию на видео с выпивающими в бизнес-джете экс-госслужащими. Ролик размещен на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант».

На изначальном видео Аркадий Дворкович, Александр Ткачев, Наталья Тимакова и Марина Ентальцева пьют алкогольные напитки, напевая песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». В конце ролика компания поднимает тост за «Аркадия Владимировича и Александра Николаевича, наше аграрное лобби».

Ургант со своей командой воспроизвел ситуацию, а в конце поднял бокал за «наше юмористическое лобби».

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