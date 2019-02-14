Кремль оценил кутеж Дворковича и Ткачева в бизнес-джете под Кадышеву

@znahar_f1 / Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего зазорного в отдыхе бывших чиновников российского правительства в неформальной обстановке. Так он прокомментировал появившееся в сети видео с выпивающими в бизнес-джете экс-госслужащими, передает «Интерфакс».

«Главное, чтобы при этом не нарушать никаких правил», — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что в администрации президента также есть традиция совместного отдыха.

Выяснением обстоятельств публикации ролика, по словам Пескова, Кремль заниматься не намерен.

Видео появилось 13 февраля в Telegram-канале «Знахарь». На нем запечатлены бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова и Марина Ентальцева, которая в ноябре прошлого года покинула пост руководителя протокола премьер-министра. Сидя вместе в бизнес-джете, они пьют вино и некие крепкие алкогольные напитки, напевая песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». В конце ролика компания поднимает тост за «Аркадия Владимировича и Александра Николаевича, наше аграрное лобби».

Дворкович и Ткачев покинули правительство России в мае прошлого года в результате перестановок в кабинете министров. После этого Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково» и президентом Международной шахматной федерации. Ткачев, как писал «РБК Краснодар», возглавил директоров агрокомплекса имени своего отца. Тимакова же осенью перешла на работу в ВЭБ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!