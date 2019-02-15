Воробьев выступил на тему нацпроектов

Для успешной реализации нацпроектов федеральные и региональные власти должны действовать согласованно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на профильном совещании, которое прошло в Сочи под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 15 февраля.

«Ясно, что действия должны быть скоординированы, большие деньги, мы должны держать высокий темп преобразований», — сказал он.

Накануне на площадке сочинского инвестиционного форума Дмитрий Медведев заявил, что региональные чиновники будут лично отвечать за реализацию национальных проектов на местах. Он также пообещал выезжать в регионы, чтобы лично проконтролировать реализацию нацпроектов.

12 февраля президент Владимир Путин объявил, что начинает серию совещаний с общественностью по реализации нацпроектов. Первая встреча прошла к Казани и была посвящена теме улучшения городской среды. Ранее он объяснил, что только масштабные проекты позволят вывести российскую экономику на новый уровень.