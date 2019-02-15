Власти подготовились к повышению возраста продажи алкоголя

Предложение об увеличении возраста продажи алкоголя готово к внесению на обсуждение в правительство. Об этом на Российском инвестфоруме заявила глава ведомства Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

«Мы готовы внести, у нас все готово», — сказала она, добавив, что перед внесением ее подчиненные собираются переговорить с представителями некоторых других федеральных органов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, как сообщало агентство, рассказала, что в кабмин пока не поступало четкого предложения о возрасте продажи алкоголя.

В ноябре прошлого года исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что три четверти жителей страны одобряют повышение минимального возраста, необходимого для покупки алкоголя с 18 до 21 года.

В октябре Скворцова рассказала, что над инициативой, предложенной Татьяной Голиковой в качестве меры для снижения потребления спиртного в стране, уже трудятся сотрудники ведомства, но проблема требует не только юридической проработки, но и всестороннего общественного обсуждения.

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