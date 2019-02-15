В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие. Об этом в пятницу, 15 февраля, URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, задержанные намеревались устроить теракт на проспекте Ленина. «Экспертизы еще не было, но похоже, что [у них были] пояса со взрывчаткой. У них также при себе было оружие», — пояснил он.

Точное количество злоумышленников неизвестно. Согласно разным данным, задержаны могли быть от двух до пяти человек. По информации СТВ, речь идет о задержании одного человека. На телеканале также сообщили, что днем в оперативные службы города поступило сообщение о подозрительном предмете в ТЦ «Меркурий», однако на месте ничего найдено не было.

В Instagram-аккаунте «К-Информ» была опубликована запись задержания, снятая камерами уличного видеонаблюдения.

URA.RU сообщало, что в операции приняли участие сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ. По данным агентства, проспект перекрыли, а на место происшествия были вызваны взрывотехники. Уточнялось, что задержанные подозреваются в экстремизме, а уголовное дело возбуждено пока не было.

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