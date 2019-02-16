Новость о задержании смертников со взрывчаткой в Сургуте оказалась ложью

Сургутские силовики задержали в центре города членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы», а не террористов-смертников, как передавали СМИ. Об операции сообщается на сайте следственного управления СКР по ХМАО-Югре.

Пойманы наиболее активные иеговисты. В ближайшее время им вынесут обвинения и изберут меру пресечения. Кроме того, силовики провели обыски в квартирах и по месту работы адептов организации, изъяли запрещенную литературу, компьютеры и сотовые телефоны.

Отмечается, что участники секты вербовали новых членов, проводили пропаганду, убеждали людей порвать связи с семьей и родственниками.

Возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации и участие в ее деятельности») и части 1.1 той же статьи («Склонение, вербовка и иное вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации»). Расследование продолжается.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Сургута силовики задержали террористов-смертников со взрывчаткой. Публиковалось видео поимки.

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