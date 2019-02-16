Бывший СССР
 
Последние новости
Мать Децла назвала причину его смерти
Раскритиковавшая болельщиков российская биатлонистка не вышла на гонку
В Великобритании объявили о зарождении «культа смерти»
Момент обрушения в петербургском университете попал на видео
Футболист ПСЖ оказался пьяницей и курильщиком
От Марата Башарова ушла избитая жена
Российский боец Харитонов рассказал об искрах из глаз после удара в пах
В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины
Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала
Новости партнеров

На Украине назвали условие выкидывания президента из окна

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Климкин

Направление внешней политики Украины не изменится с избранием нового главы государства, считает министр иностранных дел страны Павел Климкин. Он напомнил, что курс на вступление в ЕС и НАТО внесен в конституцию. Об этом глава украинского МИД сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает в субботу, 16 февраля, РИА Новости.

«Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян, просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже», — отметил Климкин.

По его мнению, новому лидеру «придется считаться с мнением украинцев».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться в конце января.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы последствия победы Порошенко на выборах
На Украине потребовали возбудить дело против Тимошенко
Россия пожаловалась ООН на организацию выборов на Украине
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0214 февраля
An ethnic Armenian soldier takes a rest at an artillery position near the Nagorno-Karabakh's town of Martuni, April 7, 2016. REUTERS/Staff TPX IMAGES OF THE DAY - GF10000374499

Как бы не карабахнуло

Армения и Азербайджан готовят решение карабахского вопроса. Дело идет к миру или к войне
01:41Сегодня

Украинская актриса раскритиковала российскую ментальность

12:5415 февраля

Латышского летчика признали невиновным в убийстве евреев

18:0215 февраля

Обозначена роль Кремля в помощи Донбассу

Бывший СССР00:0112 февраля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

Большой восточный брат

Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
08:13Сегодня

На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России

16:0815 февраля

Донбасс приготовился к мобилизации

13:4612 февраля

Лукашенко назвал причину резни в белорусской школе

Бывший СССР00:0110 января

Бархатная проституция

Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
23:0015 февраля

Порошенко признался в любви и был обруган

14:4215 февраля

Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным завтра

10:4411 февраля

Белорусский подросток зарезал учительницу и школьника

Россия
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Если вы хоть раз обняли коня, вы уже не сможете относиться к ним равнодушно «Порода вымирает, а коней сдают на колбасу»
Эти россияне ездят по всей стране и спасают лошадей от смерти
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины
В здании национального университета России обрушились три этажа
Все материалы
Мир
«Заключенных делают рабами»
Кокаин и подневольный труд: тайная экономика американских тюрем
Лавров назвал главу Минобороны Великобритании «министром войны»
В Великобритании объявили о зарождении «культа смерти»
Эрдоган допустил совместную операцию с Россией и Ираном в сирийском Идлибе
Турция отказалась променять С-400 на американские Patriot
Африканская страна осталась без электричества
США заявили о тайных переговорах венесуэльских генералов с оппозицией
Все материалы
Бывший СССР
An ethnic Armenian soldier takes a rest at an artillery position near the Nagorno-Karabakh's town of Martuni, April 7, 2016. REUTERS/Staff TPX IMAGES OF THE DAY - GF10000374499Как бы не карабахнуло
Армения и Азербайджан готовят решение карабахского вопроса. Дело идет к миру или к войне
Украинская актриса раскритиковала российскую ментальность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Обозначена роль Кремля в помощи Донбассу
На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России
Донбасс приготовился к мобилизации
Порошенко признался в любви и был обруган
Все материалы
Экономика
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Россиян задумали оставить без иностранного мяса, соков и консервов
России предсказали устойчивость к санкциям
Российский министр сравнил себя с занозой
Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников
«Мегафон» договорился с регионами о цифровизации
Россию обяжут заплатить за Крым украинскому банку
Все материалы
Силовые структуры
Гейдар Алиев (второй слева)«Ну и почем нынче судья?»
Как чиновники в СССР дружили с миллионерами и торговали должностями на Кавказе
Рауф Арашуков в зале суда«Арашуков просто расплакался»
Земляки обвинили его в убийствах. Испугавшись разоблачения, он отправил сенатора в СИЗО
«Свои оргии он устраивал в обеденное время»
Бывшие депутаты совращали и насиловали детей. Теперь им грозит пожизненное
В Москве задержали крупного американского инвестора
На мэра Иваново напали с битой
Обвиненного в двойном убийстве российского депутата отпустили
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Обратная сторона
Ужасы и быт Второй мировой войны глазами неизвестного солдата вермахта
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Раскрыты перспективы российского «Охотника»
Гонки ФСО на «Кортежах» с мигалками сняли на видео
Россия захотела продать Су-57
Пентагон получит гигантские подводные беспилотники «Косатка»
Все материалы
Спорт
«Мясники» против «Пионервожатых»
В немецких концлагерях была футбольная лига заключенных. За плохую игру их ждал расстрел
Футболист ПСЖ оказался пьяницей и курильщиком
Раскритиковавшая болельщиков российская биатлонистка не вышла на гонку
Овечкин поговорит с Трампом об отношениях США и России
Российский боец Харитонов рассказал об искрах из глаз после удара в пах
Стало известно о планах Усика и Поветкина провести поединок
Винисиус«Он уничтожает всех»
В «Реале» блистает 18-летний парень. Из-за него фанаты скоро забудут Роналду
Все материалы
Культура
Порочное зачатие
Судьба коммуниста и чрево бюрократки: Берлинале-2019
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
Свобода, равенство, злорадство
Еврей обламывается о Францию, пес обгладывает кролика: Берлинале-2019
От Марата Башарова ушла избитая жена
Кожа, в которой я живу
Перевоспитание скинхеда и секс с разбитым сердцем: Берлинале-2019
Оскорбившее голливудских звезд решение «Оскара» отменили
Умер сыгравший взбешенного Гитлера актер
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Охранник Порошенко вцепился в корреспондента «России 1»
Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала
Журналистка устроила «рабовладельческую» вечеринку и поплатилась
Друзя высмеяли у Урганта
Все материалы
Ценности
«Они сказали, что я позорю себя и семью»
Арабские женщины курят, пьют и водят машины. Их не страшат тюрьма и плети
Бог в помощь
Дворцы, бункер и лимузины: роскошная жизнь основателя секты свидетелей Иеговы
Прозрачный леопард, безумные меха и мокрые модели
Как прошла неделя моды в Нью-Йорке
Крупный магазин отказался ретушировать целлюлит моделей в рекламе
Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Внешность сестер Хадид на детских фото удивила фанатов
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Названы лучшие дни недели для бронирования отелей и авиабилетов
Россияне скинулись на покупку 13 авиабилетов для двоих больных детей
Все материалы
Из жизни
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Робин Гуд на колесах
Он мог быть олимпийским чемпионом, но предпочел грабить банки и раздавать деньги бездомным
Застарелый синяк британки оказался редкой формой рака
Женщина заболела бронхитом и оказалась парализована
Выживший в битве с пумой бегун рассказал о смертельной схватке
Бразилец встал на шипы и укусил шесть ядовитых змей
Все материалы
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Вековой авангард
Знаковые автомобили компании Citroen, которая празднует 100-летний юбилей
Появилась информация о самом мощном Kia Ceed и шутинг-брейке Proceed для РФ
Итальянцы продали американцу 30-летнюю Ниву-кабриолет из Греции
5000-сильный автомобиль распродан на два года вперед
Все материалы
Дом
Большие оригиналы
Самые странные архитектурные эксперименты со всего мира
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
В Госдуме заговорили о смерти российских деревень
Названы лучшие города России для заработка на коммуналках
Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье
Игра вдолгую
Как спастись от черных кредиторов и сохранить жилье
Все материалы