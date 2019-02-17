Саакашвили вычислил у себя процент грузинской крови

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поделился результатами теста по выявлению своего происхождения. Результаты он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, данный тест выявляет «этническое происхождение предков в течение тысячи лет» и очень популярен в США. В результате у него обнаружили 99 процентов грузинской крови и один процент греческой, добавил политик.

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«Оказалось, что мои предки не жили ни с кем, кроме грузин, много веков, и я впервые нарушил эту традицию, заключив брак с европейкой», — поделился он. Михаил Саакашвили женат на Сандре Рулофс, которая по происхождению является фламандкой.

В настоящее время Саакашвили находится в США. В январе он в очередной раз пообещал вернуться в Грузию и сменить там власть за 72 часа. В Грузии политик занимал пост президента в 2004-2013 годах. В 2014 году на родине против Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен во внутригосударственный розыск.

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