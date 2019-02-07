Саакашвили намазал сыр на бублик и порассуждал о будущем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили записал видео, в котором позирует с американским бейглом (мучное изделие, похожее на бублик — прим. «Ленты.ру») в руках. Видео выступления он разместил в своем Facebook.

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Политик в джинсовой рубашке и с Airpod в ушах особо отметил, что держит в руках настоящий американский бейгл, затем намазал на него мягкий сыр. После этого он убрал блюдо из кадра и продолжил рассуждать о будущем.

В настоящее время Саакашвили находится в США. 27 января он в очередной раз пообещал вернуться в Грузию и сменить там власть за 72 часа. «У нас нет времени ждать. Мы должны мобилизовать силы. Здесь, в Америке, там — в Европе для того, чтобы покончить с существующим режимом в Грузии», — заявил он.

В Грузии политик занимал пост президента в 2004-2013 годах. В 2014 году против Саакашвили в Грузии было возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен во внутригосударственный розыск.

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