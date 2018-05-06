Саакашвили на велосипеде погрозил грузинским «феодалам»

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили записал обращение к грузинскому народу с обещаниями вскоре вернуться. Он опубликовал его в своем Facebook.

Обращение записано по случаю 14-й годовщины свержения режима Аслана Абашидзе в Аджарской автономной республике (район на юго-западе Грузии). На кадрах политик в желтой куртке с велосипедом стоит на набережной канала. Сам он пояснил, что находится в Амстердаме.

Саакашвили пообещал «скоро приехать» в Грузию, чтобы «покончить с феодалами», как это произошло в Аджарии, «вывести людей из нужды» и вернуть стране туристическую отрасль. «Я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но это время еще настанет», — подчеркнул политик.

Михаил Саакашвили приехал в Голландию, где живет его семья, из Польши, куда его депортировали украинские власти в феврале. Его обвинили в связях с российскими спецслужбами и дестабилизации государственного строя Украины. До высылки он был одним из организаторов массовых протестов в Киеве против режима президента Петра Порошенко. Кроме того, с июля 2017 года он был лишен украинского гражданства.

В Грузии политик занимал пост президента в 2004-2013 годах. В 2014 году против Саакашвили в Грузии было возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен во внутригосударственный розыск. Тем не менее, в апреле он уже заявлял о своих намерениях вернуться на родину, чтобы покончить с официальной властью, чьи действия он назвал «разгулом мафии».

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