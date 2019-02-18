Банда главного киллера России предстанет перед судом в Москве

Московский окружной военный суд (МОВС) проведет предварительные слушания по делу банды Аслана Гагиева: на счету главаря и его 11 подельников — более 60 убийств. Об этом в понедельник, 18 февраля, пресс-секретарь суда Ирина Жирнова сообщила ТАСС.

По словам собеседницы агентства, предварительные слушания по делу начнутся в 11:00 по московскому времени. В ходе заседания стороны смогут заявить ходатайства и решить ряд процессуальных вопросов, после чего суд назначит дату слушаний по существу.

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12 участников банды Гагиева ранее были доставлены в Москву из Северной Осетии — такое решение принял Верховный суд (ВС) России. Эта мера объясняется реальной угрозой безопасности для участников судебного разбирательства.

В январе суд вынес приговор Артуру Джиоеву по кличке Сынок — правой руке криминального авторитета Гагиева. Джиоева задержали в апреле 2015-го в Греции как находящегося в международном розыске. 21 февраля прошлого года его экстрадировали в Россию, где он был заключен под стражу.

Банда Гагиева была создана в конце 1990-х: в нее, в частности, входили действующий сотрудник прокуратуры и два офицера милиции. Банда специализировались на совершении заказных убийств. К началу 2000-х годов деятельность преступного сообщества распространилась и на столичный регион.

Всего на счету сообщества 49 преступлений, в которых были убиты более 60 человек. Среди них — сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканских и муниципальных органов власти, бизнесмены, а также бывшие участники преступного сообщества.

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