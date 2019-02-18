Эрдоган рассказал о праве на российские и другие системы ПВО

Турция не намерена отказываться от покупки российских систем противовоздушной обороны С-400. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Они все [западные страны] говорят, чтобы мы отказались от покупки С-400. С чего это мы должны отказываться?» — сказал он. По словам Эрдогана, у Анкары есть право использовать любые системы, и ни у кого нет права критиковать за это страну.

16 февраля турецкий лидер заявил, что Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов, несмотря на протесты со стороны США. До этого сообщалось, что Вашингтон пригрозил отозвать предложение о поставке Турции ЗРК Patriot, если Анкара закупит у России С-400.

13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что страны Североатлантического альянса, в частности Италия и Франция, готовы предложить Турции альтернативу российскому оружию – системы ПВО SAMP/T.

В январе стало известно, что американская делегация прилетела в Анкару на переговоры и потребовала от турецкого правительства отказаться от покупки C-400 в обмен на поставку комплексов Patriot. О том, что Турция должна отказаться от российских ЗРК, ранее заявили в сенате США. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в декабре подчеркнул, что решение о покупке С-400 не подлежит отмене. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов.

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