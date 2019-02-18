Пробравшаяся в вокзальный рентген девочка попала на видео

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В Китае пятилетняя девочка залезла в аппарат для сканирования вещей на вокзале, пока родители и охранники отвлеклись. На видео происшествия обратило внимание издание South China Morning Post.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Даминху, расположенной в городе Цзинань, провинция Шаньдун. При входе на вокзал образовалась очередь. Ребенок не пожелал в ней стоять и полез в рентген-аппарат, в то время как его родители уже проходили через рамку металлоискателя. Окружающие не пытались остановить девочку.

Ребенок сильно удивил не только родителей, но и сотрудников службы безопасности, увидевших детский силуэт на мониторах, на которых транслировалось содержимое багажа пассажиров. После происшествия они поговорили с родителями девочки. Сам ребенок не пострадал, а дозу радиации назвали безопасной для здоровья, сообщает Shandong Television.

«Пожалуйста, скажите ребенку, что аппарат предназначен только для багажа», — попросили родителей сотрудники станции. Полицейские призвали внимательнее следить за детьми при проверках безопасности: радиация и швы на конвейерной ленте могут представлять угрозу для здоровья забравшихся в аппарат людей.

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