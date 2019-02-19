Итальянский клуб пропустил 20 мячей в одном матче и был исключен из чемпионата

Клуб итальянской Серии C «Про Пьяченца» потерпел поражение со счетом 0:20 и был исключен из лиги за нарушение регламента. Об этом сообщает BBC Sport.

Испытывающий финансовые трудности клуб выставил всего семерых футболистов в старте в воскресном матче против «Кунео». Все игроки были представителями молодежной команды. Восьмой футболист не смог принять участия во встрече из-за того, что забыл документы. Вместо него на поле вышел физиотерапевт команды.

«Пьяченца» в этом матче потерпела поражение со счетом 0:20. В понедельник в руководстве лиги обратили внимание на нарушения в заявке проигравшей команды. Ряд игроков не был зарегистрирован должным образом. «Пьянченце» присудили техническое поражение со счетом 0:3 и исключили из чемпионата.

Также «Про Пьяченца» будет обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Клуб раскритиковали за недопустимое поведение, а воскресный матч назвали фарсом.

Серия C — третий по значимости дивизион чемпионата Италии по футболу. В нем принимает участие 57 клубов, разбитые по географическому принципу на три группы.

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