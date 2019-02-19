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Муж певицы и актрисы Чаро совершил суицид при жене после 40 лет брака

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Телевизионный продюсер Кейджел Растен, супруг испано-американской певицы и актрисы Чаро, скончался в результате суицида. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в доме супружеской пары в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Отмечается, что Чаро находилась вместе с Растеном. На место происшествия были вызваны медики, мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Подробности произошедшего пока не раскрываются.

Кейджелу Растену было 79 лет. Он был женат на Чаро более 40 лет. У пары есть единственный ребенок — 37-летний актер Шел Растен («Парки и зоны отдыха», «C.S.I.: Майами»).

78-летняя Чаро (настоящее имя Мария дель Розарио Пилар Мартинес Молина Баеса) выпустила шесть студийных альбомов и снялась в таких сериалах, как «Шоу 70−х», «Лас-Вегас» и «Не верь су*** из квартиры 23».

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