Россия поставила рекорд и обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

В декабре 2018 года Россия заняла второе место в мире по объему добычи нефти. Такие данные приводятся организацией «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).

Как говорится в отчете, Россия вышла на исторический рекорд: средний уровень добычи в последнем месяце прошлого года составлял 10,738 миллиона баррелей в сутки. Таким образом она смогла обогнать Саудовскую Аравию, где уровень добычи, наоборот, опустился на 4,06 процента, до 10,643 миллиона баррелей в день.

Первое место досталось США, где в среднем добывалось 11,658 миллиона баррелей в день, там добыча снизилась на 0,3 процента. На четвертом месте по объемам добычи находится Ирак (4,365 миллиона баррелей), на пятом — Канада (3,520 миллиона баррелей). Крупнейшими импортерами нефти, по данным на декабрь 2018 года, стали США, Южная Корея, Япония, Германия и Италия.

В 2018 году российские нефтяные компании получили рекордную доналоговую прибыль, которая, благодаря росту цен на нефть и обесцениванию рубля поднялась на 20-60 процентов в зависимости от компании.

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