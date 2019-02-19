В Японии рассказали о законности широкой талии

В Японии превышение нормы размера талии не является нарушением закона. Об этом РИА Новости сообщили в в Министерстве труда, здравоохранения и соцобеспечения страны.

На вопрос о том, действительно ли талия больше 90 сантиметров в обхвате является законодательно запрещена, там ответили: «Незаконно — это слишком сильно сказано». В ведомстве отметили, что тем, кто превысил норму, рекомендуют отправиться на прием к врачу, так как от этого будет зависеть государственная субсидия на медстраховку. Однако никаких дисциплинарных взысканий или штрафов нет.

14 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила «изучить опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни, стран, которые понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни», и привела в пример Японию. По словам Поповой, в Японии граждане от 40 до 75 лет проходят процедуру контрольного замера талии ежегодно. В случае превышения установленной «Метабо-законом» нормы в 90 сантиметров (для женщин, 85 сантиметров для мужчин — прим. «Ленты.ру») японцев отправляют на консультации для подбора подходящей стратегии снижения веса.

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