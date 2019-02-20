Американец пообещал пощадить «орешки» российского бойца ММА

Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Митрион предложил россиянину Сергею Харитонову провести бой на турнире Bellator в американском Чикаго. Об этом он написал в Instagram.

Митрион сказал, что для него будет честью выйти против Харитонова, если тот будет здоров. «Если согласишься, то я обещаю, что не трону твои орешки», — написал американец.

Бойцы встретились в рамках турнира Bellator 215 16 февраля, однако их бой был признан несостоявшимся. На 12-й секунде поединка Митрион случайно ударил Харитонова в пах. Россиянин не смог продолжить встречу и покинул октагон на носилках. Позднее он описал, что от боли у него «искры из глаз посыпались».

Тем не менее 20 февраля Харитонов сказал, что хочет снова встретиться с Митрионом. 38-летний россиянин одержал 28 побед при шести поражениях в профессиональной карьере. Американец имеет в активе 19 боев, 13 из которых он выиграл, а в шести потерпел поражение.

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