Путин взялся за колледжи и ПТУ

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал ускоренную модернизацию среднего и профессионального образования. Прямую трансляцию выступления президента ведет телеканал НТВ.

«Для мощного технологического развития нам нужно выстроить современную модель исследований и разработок. Для этого мы создаем в регионах научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса», — сказал Путин. Он отметил, что в течение трех лет такие центры должны быть созданы в 15 субъектах России, при этом первые пять — уже в этом году. Три из них — в Тюменской, Белгородской областях и Пермском крае — находятся в высокой степени готовности и скоро будут запущены.

По словам Путина, стране необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технологии. Он отметил, что для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые только формируются. Глава государства подчеркнул, что к 2022 году необходимо переоснастить более двух тысяч мастерских колледжей и техникумов.

«Увлечение профессией, творчеством формируется еще в юные годы. За счет расширения детских технопарков, кванториумов, центров естественного, научного, гуманитарного развития будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования. Оно должно быть доступно для всех детей», — заключил президент.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!