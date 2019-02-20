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Банда Цапков выплатила потерпевшим в сто раз меньше положенного

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Николай Цапок (справа)

Потерпевшие от действий банды Цапков из кубанской станицы Кущевская смогли получить лишь сотую долю от положенной суммы компенсаций. Об этом в среду, 20 февраля, в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю сообщили «Интерфаксу».

Вместо положенных 100 миллионов рублей потерпевшие получили лишь 1,5 миллиона. Наибольшую сумму — 500 тысяч рублей — выплатил дядя лидера банды, Николай Цапок.

В настоящий момент компенсации взыскиваются с трех осужденных членов банды — Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева и Владимира Алексеева. Каждый из них должен выплатить в пользу семи потерпевших по 14 миллионов 285 тысяч 714 рублей.

В качестве источников средств для компенсаций используются доходы осужденных в местах лишения свободы, а также их банковские счета. С Вячеслава Рябцева также взыщут его дом в станице Кущевская стоимостью 1,3 миллиона рублей.

Банда Цапков получила широкую известность после убийства 12 человек, в том числе четверых детей, совершенного 4 ноября 2010 года. Вслед за этим ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году. В 2017 году со счетов его матери были списаны более 119 миллионов рублей в пользу потерпевших по уголовному делу.

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