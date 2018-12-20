Потерпевшим по делу банды Цапков отказали в компенсации

Краснодарский краевой суд оставил в силе определение районного суда об отказе в выплате потерпевшим по делу банды Сергея Цапка. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает ТАСС .

Как уточняется в сообщении, сумма в шесть миллионов долларов, являющаяся, по версии следствия, капиталом преступной группы, не будет выплачена потерпевшим в компенсацию морального вреда, так как все активы зарегистрированы на жену лидера банды — Анжелу-Марию Цапок.

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Адвокат потерпевших Максим Кошелев планирует оспорить решение суда в кассационной инстанции.

Ранее сообщалось, что Ростовский областной суд приговорил бывшую судью Светлану Мартынову, помогавшую банде Цапков завладеть землями, к семи годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей.

Цапки получили широкую известность после убийства 12 человек, в том числе четверых детей, совершенного 4 ноября 2010 года. Вслед за этим ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее лидеры осуждены на длительные сроки заключения. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году. В 2017 году со счетов его матери были списаны более 119 миллионов рублей в пользу потерпевших по уголовному делу.

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