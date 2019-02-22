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В Кремле рассказали о борьбе с теневой экономикой

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Дмитрий Песков

Работа с теневой экономикой в России ведется планомерно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 22 февраля.

«Это планомерная работа, она ведется. И по линии наших правоохранительных органов, и специализированных ведомств, и по линии правительства», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал информацию Росфинмониторнга об объемах теневого сектора. По предварительной оценке ведомства, доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20 триллионов рублей и составила около 20 процентов ВВП.

В феврале 2018 года Международный валютный фонд подсчитал, что доля теневой экономики в России может достигать 33,7 процента ВВП. Аналогичная ситуация наблюдается в относительно развитых странах Африки и Пакистане. В Евросоюзе схожий уровень фиксируется в Румынии и Болгарии.

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