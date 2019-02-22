ФИФА запретила «Челси» покупать футболистов

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) запретил лондонскому «Челси» регистрировать новичков в течение двух трансферных окон. Об этом сообщается на сайте организации.

ФИФА выявила 29 случаев нарушения правил регистрации футболистов со стороны «Челси». Запрет на заявку новых игроков распространяется на все команды лондонцев, за исключением женской и мини-футбольной. Таким образом, «аристократы» не смогут пополнить состав в течение летнего трансферного окна 2019 года и в январе 2020-го.

Также «Челси» был оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков (около 599 тысяч долларов). Клуб имеет право обжаловать приговор в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Зимой 2019-го «Челси» пополнился двумя футболистами: за 64 миллиона евро был куплен американец Кристиан Пулишич, который доиграет сезон в дортмундской «Боруссии», также у «Милана» был арендован форвард Гонсало Игуаин. В чемпионате Англии клуб с 50 очками идет на шестом месте. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» — 15 баллов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!