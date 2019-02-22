Наука и техника
 
Последние новости
Россия призвала Японию объясниться за слова о незаконной оккупации Южных Курил
Названы все фигуранты дела онлайн-казино Azino 777
Российские дети залезли в колодец и навестили бомжей
Внешний вид Барака Обамы взволновал американцев
Англиканским церквям разрешили отказаться от еженедельных служб и принять ЛГБТ
Лечение от гриппа обернулось для британки потерей памяти
Создателям «Игры престолов» пообещали «Оскар» с лицом Джона Сноу
Ведомство «неизвестного таджика» поймали на растрате
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Новости партнеров

Создан несуществующий на Земле генетический код

Перейти в «Мою Ленту»

Группа американских ученых создала синтетическую молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты, в которую включили четыре новых азотистых основания в дополнение к четырем уже существующим. «Хатимодзи»-ДНК (восьмибуквенная ДНК) способна формировать двойную спираль и транскрибироваться в молекулы РНК, то есть она потенциально может нести в себе генетическую информацию. Статья о проведенном исследовании опубликована в журнале Science.

Специалисты синтезировали нуклеотиды («строительные блоки» ДНК) P, B, Z и S, которые содержат азотистые основания, подобные пуринам и пиримидинам в обычной ДНК. Между пуринами и пиримидинами образуются водородные связи, необходимые для формирования пар оснований, из которых состоит двойная цепь ДНК. Таким образом, S (пиримидин) связывается с B (пурин), и P (триазин) связывается с Z (пиридин) по принципу комплементарности подобно тому, как в обычной четырехбуквенной ДНК аденин связывается с тимином, а цитозин с гуанином.

Подтверждено, что «хатимодзи»-ДНК удовлетворяет основным требованиям для обеспечения дарвиновской эволюции, в том числе обладает предсказуемой термодинамической стабильностью вне зависимости от последовательности нуклеотидов. Например, замена пары синтетических оснований на другую пару не приведет к утрате свойств кристалла, то есть в ДНК могут происходить мутации, которые не лишают восьмибуквенную дезоксирибонуклеиновую кислоту свойства нести в себе генетическую информацию и, в теории, передавать ее по наследству.

Ученым также удалось транскрибировать «хатимодзи»-ДНК, то есть использовать ее в качестве матрицы для синтеза молекул хатимодзи-РНК. Сначала исследователи протестировали необходимый для этого фермент — РНК-полимеразу, выделенную из вируса бактериофага Т7 и способную подобрать каждому нуклеотиду в цепочке ДНК соответствующий по принципу комплементарности рибонуклеотид («строительные блоки» РНК).

Оказалось, что данный тип полимеразы не способен присоединять к растущей цепочке хатимодзи-РНК лишь рибонуклеотид S, соответствующий нуклеотиду B. Для решения этой проблемы исследователи перебрали несколько мутантных вариантов полимеразы и обнаружили, что один из них — полимераза FAL с тремя аминокислотными заменами — способна работать со всеми четырьмя новыми «буквами». Это позволило исследователям построить из хатимодзи-РНК флуоресцентный аптамер Spinach — короткую молекулу, способную связываться с молекулой DFHBI, заставляя ее испускать зеленый свет.

Как пишут ученые, создание восьмибуквенной ДНК может оказаться полезным в различных направлениях синтетической биологии, а также расширяет представления о возможных биологических структурах у инопланетной жизни.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hachimoji DNA and RNA: A genetic system with eight building blocks
Объяснено появление таинственной генетической аномалии
Решена одна из величайших загадок биологии
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0321 февраля

Дели на десять

На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
19:38 5 февраля

Решена загадка африканской пустыни

13:15Сегодня

В России признали бесполезность «Цирконов» против США

14:55Сегодня

Российская «Автобаза» приземлила американский «Жнец»

Наука и техника00:0715 февраля

Откатал свое

Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
12:38 3 февраля

В Египте нашли гробницу с полусотней мумий

11:42Сегодня

Израиль раньше России улетел на Луну

10:13Сегодня

Разработчик описал преимущества российского «Торнадо-Г»

Наука и техника00:0217 февраля

Атомный поезд

Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
09:1026 января

В США рассказали о российском «смертельном щите» из С-400

07:02Сегодня

Названы первые потери из-за климатической катастрофы

06:54Сегодня

Пентагон припугнул Россию стратегией «троянского коня»

Россия
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Россиян запретят судить в клетках
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Все материалы
Мир
«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»
Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
Трансгендера убили на родине после отказа США в убежище
Англиканским церквям разрешили отказаться от еженедельных служб и принять ЛГБТ
В Польше объяснили «нацистский» конфликт с Израилем
В поставке американского оружия в Венесуэлу нашли украинский след
«Угроза не исчезла»
 
Спрогнозирован срок возвращения Бутиной в Россию
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Из президента Молдавии захотели «сделать Кеннеди»
Порошенко в эфире российского телеканала назвал Путина убийцей украинцев
Лукашенко собрался противостоять США вместе с Россией
В Молдавии обвинили Россию во вмешательстве в выборы
Все материалы
Экономика
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
Казахстан избавится от русского языка на своих деньгах
Ведомство «неизвестного таджика» поймали на растрате
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на новых направлениях
Россияне окажутся в черных списках
На Западе признали неуязвимость России перед санкциями
Названы самые популярные подарки к 23 февраля
Все материалы
Силовые структуры
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ оцепила квартал для задержания полковника МВД
В России стали меньше сажать по экстремистским статьям
Раскрыты подробности поимки сотрудниками ФСБ полковника МВД
Активиста из «Антивоенного комитета» взяли с компонентами бомбы
Все материалы
Наука и техника
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Российская «Автобаза» приземлила американский «Жнец»
Израиль раньше России улетел на Луну
Разработчик описал преимущества российского «Торнадо-Г»
Все материалы
Спорт
«Ставь цель и достигай ее»
Он едва не сгорел в болиде, но выжил и стал чемпионом. Знаменитому гонщику Ники Лауде — 70
ФИФА запретила «Челси» покупать футболистов
«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
«Реал» уговорил Модрича остаться
Российский футбол получил нового руководителя
Кадыров сравнил наказание Нурмагомедова с унижением всего Кавказа
Россиянин Кучеров первым в сезоне набрал 100 очков в НХЛ
Все материалы
Культура
Мадс Миккельсен«Напоминаю о разнице между выживанием и жизнью»
Обморожение, медведица и принятие смерти: Мадс Миккельсен о «Затерянных во льдах»
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
«Я хочу делать правду»
Он снял фильм о гастарбайтерах в России и получил приз в Каннах: Сергей Дворцевой об «Айке»
Лолита назвала обладателей самого чистого кокаина
Создателям «Игры престолов» пообещали «Оскар» с лицом Джона Сноу
Семья Майкла Джексона потребовала 100 миллионов долларов из-за фильма о нем
В Москве выступит Стивен Уилсон
Все материалы
Интернет и СМИ
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Улучшающие внешность фотофильтры довели девушку до депрессии
Найден способ обойти новую защиту в WhatsApp
Обвинившая во лжи Бадоеву продюсер «Орла и Решки» объяснилась
У Трампа нашли «пробел в знаниях»
В расследовании убийства российских журналистов в ЦАР указали на Донбасс
Все материалы
Ценности
Концентрат безумия
Пиноккио, лохмотья и протест. Как прошла неделя моды в Лондоне
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Мужская доля
Подарки для защитников всего хорошего от всего плохого
Российские женщины стали главными героинями съемки Chanel
Внешний вид Барака Обамы взволновал американцев
Стала известна судьба тела Карла Лагерфельда
Модели запретили открывать показ из-за лишнего веса
Все материалы
Путешествия
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Названо число погибших в авиакатастрофах за 2018 год
Пожилой турист полез купаться в джакузи и остался без пальца
Столкновение гигантских круизных лайнеров в порту попало на видео
Бизнес-джет почти врезался в пассажирский самолет над Москвой
Все материалы
Из жизни
«Они убийцы, но в остальном — довольно хорошие люди»
В этой тюрьме нет решеток и надзирателей. Но арестанты мечтают остаться там навсегда
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Азербайджанская модель продала девственность ради матери
Перегруженный деньгами самолет завалился
Собака застряла в цементе и чудом выжила
Участница конкурсов красоты села пожизненно за убийство непослушной служанки
Веганы закрыли оленя своими телами от охотника и его собак
Все материалы
Море с мехом
Едем в Эстонию на Мазде CX-5
Берегись автомобиля
Волги в Монако через 55 лет завоевали призовые места — как это было
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
Раскрыта внешность кросс-купе Renault Arkana
Volvo XC90 обновился и стал шестиместным
Появились подробности о возвращении Opel в Россию
Все материалы
Дом
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Названы оптимальные сроки ипотечных каникул
На российском рынке ипотеки выявили сексизм и эйджизм
Составлен портрет типичного российского квартиросъемщика
Ипотечные каникулы задумали ввести с весны 2019 года
Все материалы