Отсидевшего за покушение на Кадырова заподозрили в убийстве таксиста

Кузьминский районный суд Москвы арестовал Лорса Хамиева, подозреваемого в убийстве таксиста в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Хамиев пробудет под арестом до 14 апреля.

Убийство произошло 15 февраля возле Самаркандского бульвара на востоке столицы. Подозреваемых в этом преступлении на следующий день задержали инспекторы ДПС в Ростовской области.

Подозреваемый в 2009 году уже был осужден по громкому делу о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Тогда суд приговорил Хамиева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был арестован в мае 2007 года, изначально его подозревали в подготовке теракта в Москве: предполагалось, что 9 мая они планировали взорвать автомобиль ВАЗ-2107.

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