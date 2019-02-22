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Кличко случайно похвастался смертностью в больницах Киева

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Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире украинского телеканала NewsOne. Он рассказывал об уровне смертности в городских больницах и перепутал цифры. Об этом сообщила в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая и опубликовала отрывок эфира.

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», — заявил киевский градоначальник.

Высоцкая высмеяла его за ошибку: «Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости. Смеяться или плакать?»

Ранее Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды киевлянами.

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