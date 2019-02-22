Путин поручил поддержать музыку молодежи

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры государственной поддержки популярной молодежной музыки. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 22 февраля, со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Администрации президента надлежит обсудить этот вопрос с экспертами. Поддерживающие меры должны также распространиться на современные виды визуальных искусств, говорится в поручении.

План первоочередных действий в этой сфере должен быть представлен главе государства к 1 сентября.

15 декабря 2018 года, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, глава государства негативно оценил практику запретов концертов. По его словам, эффект от подобных мер будет обратный ожидаемому. Путин заметил о молодежной культуре, что «если ее невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять».

Позже в том же месяце президент рассказал о знакомстве с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). Путин назвал рэпера хорошим парнем.

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