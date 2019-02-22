Англиканским церквям разрешили отказаться от еженедельных служб и принять ЛГБТ

В Великобритании церкви Англии больше не должны проводить воскресные службы еженедельно. Существовавший 400 лет закон изменен Генеральным синодом, сообщает «Би-би-си».

Постановление 1603 года, по которому англиканские священники должны проводить службы еженедельно, признали неактуальным. Причиной стало падение посещаемости церквей. Из-за этого в ведении одного пастыря находилось до 20 сельских церквей, а священнослужителям приходилось подавать специальное прошение, если они не могли провести воскресную литургию во всех них.

Впервые предложение изменить кодекс было выдвинуто епископом Питом Бродбентом в 2014 году. После принятия решения синодом он заявил журналистам, что нововведение никак не отразится на прихожанах, особенно пожилых, которым приходится ездить на службу в другое поселение. Он отметил, что такая практика и так уже давно существует.

Помимо изменений в расписании литургий, на заседании синода также были приняты шесть принципов обращения священников с представителями ЛГБТ-сообщества. Их призывают рассматривать ЛГБТ-прихожан как «подарок, а не как проблему» и поощрять их присутствие в церкви. Служителям также рекомендуют учитывать чувства сексуальных меньшинств при проведении теологических дискуссий и бороться с предрассудками в их отношении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!