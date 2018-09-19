Католическая церковь откупится от жертв насилия

Четырем жертвам сексуального насилия епархия Римско-католической церкви выплатит 27,5 миллионов долларов. Их претензии будут внесудебно урегулированы. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о пострадавших от бывшего учителя религиозного учебного заведения 67-летнего Анджело Серрано. Эпизоды насильственного характера происходили около десяти лет назад, когда жертвам было по 8-12 лет. Они обвиняют бруклинскую епархию в попытках скрыть случаи надругательств над ними.

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В августе Ватикан недвусмысленно осудил сексуальные домогательства в адрес детей, происходившие в течение десятилетий. Церковь призвала священнослужителей извлечь серьезные уроки из произошедшего и признать свою ответственность за преступления.

15 августа в США опубликовали доклад, в котором были собраны факты о многолетнем насилии над несовершеннолетними в шести католических епархиях Пенсильвании. Авторы документа обвинили более 300 представителей духовенства в сексуальных преступлениях против детей. Жертвами священников за десятилетия безнаказанности стали более тысячи человек.

Священнослужителей обвиняют в изнасилованиях несовершеннолетних, принуждении к абортам, изготовлении детской порнографии, а также сокрытии сексуальных преступлений.

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