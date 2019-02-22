Китайцам запретили расспрашивать женщин о семье и детях на работе

В Китае запретили расспрашивать женщин о семье и детях при приеме на работу. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Отныне в стране законодательно запрещено учитывать пол соискателя при проведении собеседования и рассмотрении планов на прием новых сотрудников. Кроме того, тест на беременность уберут из списка обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии.

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Тех, кто нарушит правила, оштрафуют на сумму от 10 тысяч юаней (около 100 тысяч рублей) до 50 тысяч юаней (около 500 тысяч рублей). В случае серьезного нарушения HR-компанию могут лишить лицензии.

Как отмечает Reuters, Китай, будучи второй крупнейшей экономикой в мире, — страна с самым высоким числом работающих женщин в Азии. Однако в последние годы этот показатель стал снижаться. По данным Всемирного банка, в 1990 году 73 процента китаянок старше 15 лет работали. В 2018 году показатель снизился до 61 процента.

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