Белоруссия возместит потери от действий России с помощью Украины

Белоруссия в 2018 году в пять раз нарастила экспорт угля, поставив другим странам, в том числе Украине, 854 тысяч тонн этого топлива, следует из данных Национального статистического комитета (Белстат).

При этом сама Белоруссия уголь не добывает. Согласно официальной статистике, Минск импортировал в 2018 году порядка 1,6 миллиона тонн угля, большая часть которого (1,2 миллиона тонн) была вывезена из России.

Импорт угля в Белоруссию в денежном выражении в среднем составил 65 долларов за тонну, экспорт — 87,7 доллара за тонну.

Нарастить экспорт в пять раз удалось в основном благодаря поставкам топлива на Украину. За год они выросли практически с нуля (0,6 тысячи тонн) до 588,5 тысячи тонн.

Эксперты, опрошенные РБК, полагают, что реэкспорт угля на Украину поможет Белоруссии частично компенсировать потери из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в России.

Летом 2018 года в России был принят закон о завершении налогового маневра, что предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году. До сих пор Белоруссия закупала российское топливо по ценам внутреннего рынка, которые формируются на основе мировых цен за вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины.

Сумму потенциальных потерь Белоруссии от действий России оценивают по-разному — от 300 миллионов до 10 миллиардов долларов.

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