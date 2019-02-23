Внук Короля Голливуда умер в 30 лет

Внук голливудского актера XX века Кларка Гейбла — актер и телеведущий Кларк Гейбл III — скончался на 31-м году жизни в американском штате Техас. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, утром в пятницу невеста Гейбла обнаружила его в бессознательном состоянии в его постели. Мужчину госпитализировали в больницу, однако там медики констатировали его смерть.

Отмечается, что причина смерти актера пока неясна. При этом в семье Гейбла TMZ заявили, что у него не было проблем со здоровьем.

Кларк Гейбл III получил известность как ведущий нескольких сезонов реалити-шоу «Изменщики» (Cheaters). В 2011 году он оказался в центре скандала: его задержали за то, что он светил лазерной указкой на вертолет полиции Лос-Анджелеса. Тогда его приговорили к 10 дням тюремного заключения.

Дед покойного Уильям Кларк Гейбл (1901-1960) был одним из известнейших американских актеров прошлого столетия, которого называли Королем Голливуда. Он снялся в более чем 60 кинокартинах, в том числе в таких фильмах, как «Унесенные ветром» и «Это случилось однажды ночью».