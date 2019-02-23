Российские автомобилисты показали на флешмобе автомат и попали на видео

Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС) / ВКонтакте

В Ижевске (Удмуртия) около 80 автомобилистов, в том числе сотрудники ГАИ, провели флешмоб, выстроив из своих машин фигуру автомата Калашникова, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Акция посвящена Дню защитника Отечества и 100-летию изобретателя Михаила Калашникова, которое отмечается в 2019 году.

Видео флешмоба опубликовано на странице фонда ИГГС во «ВКонтакте», который и организовал мероприятие.

Сотрудники ГИБДД обеспечивали порядок во время проведения флешмоба и сами приняли в нем участие, поставив свои автомобили.

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