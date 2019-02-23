Кубок мира по скелетону впервые выиграла россиянка

Российская спортсменка Елена Никитина заняла первое место в общем зачете по итогам Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26-летняя Никитина заняла четвертое место на соревнованиях в заключительном этапе КМ в Калгари. Это позволило ей упрочить позиции в общем зачете. Россиянка набрала за сезон 1479 баллов, опередив ближайшего преследователя, представительницу Германии Тину Херманн, на 107 баллов.

Никитина стала первой среди россиянок, кому удалось победить в Кубке мира. Ранее российские спортсменки оказывались за пределами тройки призеров. В частности, по итогам предыдущего сезона Никитина заняла четвертое место.

Россиянка выигрывала бронзовую медаль на Играх в Сочи. Также на ее счету по две победы на чемпионатах мира и Европы.

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