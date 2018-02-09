Американская спортсменка приехала на Олимпиаду в статусе бомжа

Член олимпийской сборной США Кэти Юлендер, выступающая в скелетоне, призналась, что ради участия в Олимпиаде пожертвовала почти всем, что у нее было. Теперь спортсменка осталась без жилья, работы и с огромными долгами, сообщает Daily Mail.

«Я вложила все, что у меня есть в эту Олимпиаду. Сейчас у меня нет работы, жилья, а также я залезла в долги на 20 тысяч долларов», — рассказала Юлендер.

33-летняя американка участвует в Олимпийских играх в четвертый раз в карьере. Лучшим результатом спортсменки остается четвертое место на Играх в Сочи.

Американским олимпийским чемпионам полагается премия в 37,5 тысячи долларов. Серебряные и бронзовые медалисты получают от Национального олимпийского комитета 22,5 тысячи и 15 тысяч долларов соответственно.

2 февраля в СМИ появился комментарий Юлендер относительно оправдания Спортивным арбитражным судом отстраненных Международным олимпийским комитетом российских атлетов. Американка посчитала, что россиянам удалось избежать заслуженного наказания.

Игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.

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