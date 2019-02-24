Россиянин расстрелял полицейских из ружья

Мужчина открыл огонь из ружья по сотрудникам полиции в Астраханской области. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Как уточнили в СК, инцидент произошел в селе Бахтемир. Местные жители обратились в полицию и рассказали, что по селу разгуливает неизвестный с ружьем. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили его около остановки, при этом у мужчины в руках находился предмет, похожий на ружье.

Полицейские попробовали уговорить мужчину сдать оружие, однако в процессе переговоров он произвел несколько выстрелов в сторону правоохранителей и был ликвидирован ответным огнем. В результате один из сотрудников полиции получил огнестрельные ранения, ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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