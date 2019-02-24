Россиян накормили шоколадными конфетами с червями

Жители Новокузнецка (Кемеровская область) стали массово жаловаться на «неприятный сюрприз» в кондитерских изделиях, купленных в магазинах крупной местной торговой сети. Об этом новокузнечане рассказали в сообществе города во «ВКонтакте».

По словам одного из подписчиков страницы, он купил конфеты на развес, и одна из них оказалась «живой». «Я все понимаю, может, и не их (сотрудников магазина — прим. «Ленты.ру») вина, но все-таки, там рядом школа, и будьте внимательнее, прежде чем дать ребенку такую конфету», — отметил он.

При этом другой житель города разместил на своей странице в сети видео, на котором в разрезанной шоколадной конфете также видны белые личинки.

В феврале сообщалось, что в гимназии №33 города Ульяновска ученикам во время обеда дали вафли с червями. Была опубликована фотография из столовой. Мама одной из учениц подтвердила, что в вафлях действительно присутствовали личинки.

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