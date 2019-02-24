Россиянин Александр Третьяков выиграл в общем зачете Кубка мира по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем общего зачета Кубка мира сезона-2018/19. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На последнем этапе, который проходит в канадском Калгари, россиянин занял второе место, и с 1704 очками стал недосягаем для преследователей. Для победы он должен был занять не ниже четвертой строчки на этапе.

Этап выиграл южнокореец Юн Сун Бин (1 минута 52,70 секунды), он обошел Третьякова на 0,06 секунды, и стал вторым в общем зачете (1680 очков). Третье место в общем зачете у представителя Латвии Мартина Дукурса (1533).

Третьяков повторил свой успех, первый раз он выигрывал общий зачет в сезоне-2008/09.

23 февраля Елена Никитина также заняла первое место в общем зачете по итогам Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. 26-летняя россиянка заняла четвертое место, набрала за сезон 1479 баллов и опередила ближайшего преследователя, представительницу Германии Тину Херманн, на 107 баллов.

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