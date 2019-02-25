Священник призвал россиянок не раздеваться перед врачами и на пляже

Клирик храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области протоиерей Андрей Ткачев призвал российских женщин никогда не раздеваться перед врачами, даже если речь идет о жизни и смерти. Об этом он заявил в своей авторской программе на телеканале «Царьград». Видеозапись удалена с сайта канала.

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«Есть люди, которые говорят: "Не надо меня лечить! Чтоб я раздевался перед вами, чтобы вы мне лезли туда, лезли сюда! Да не надо этого — я и так умру". Вы когда-нибудь об этом думали? Думаете вечно жить в этой смрадной плоти — это великое счастье? Сколько можно какать в баночку? Нет, умереть — большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов. Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось — умирайте!» — сказал Ткачев.

По его словам, все россиянки ходят «враспонашку» и везде раздеваются: у врача, на пляже и на танцах. «И болеют, и сдыхают, как псы, под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие», — добавил он.

Царьград ТВ / YouTube

Протоиерей подчеркнул, что современная медицина не гарантирует человеку выздоровление. Также он раскритиковал «врачебную мафию», цены на услуги врачей и тех, кто «вырезает почки, продает квартиры» на оплату своего лечения.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Ткачев уточнил, что не призывал граждан полностью отказаться от медицины и «никому мозги не переправлял». «Кто хочет заблуждаться, тот будет заблуждаться с удовольствием. Независимо от моего желания люди будут болеть и посещать медиков», — заключил он.

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