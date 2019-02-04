Конституционный суд России запретил взыскивать алименты с ряда выплат

Утвержденный правительством России перечень видов дохода, с которых взыскиваются алименты, противоречит Конституции и ущемляет права некоторых плательщиков, поэтому он должен быть пересмотрен. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) после рассмотрения жалобы жителя Красноярского края Геннадия Белоскова.

Как следует из постановления, у мужчины взимали алименты из суммы, которую он получал от работодателя за использование по работе своего автомобиля. По мнению суда, удержание алиментов с выплат, не приносящих гражданам реального дохода, «нарушает баланс конституционно значимых ценностей и принцип равенства работников, которые используют для выполнения порученной им в рамках трудовых отношений работы различные виды личного имущества».

В связи с этим КС обязал российское правительство пересмотреть перечень, разрешающий удержание алиментов с «сумм возмещения расходов (компенсации за использование, износ (амортизацию) личного транспорта работника и сумм возмещения расходов, связанных с использованием личного транспорта)», а также постановил пересмотреть вынесенные ранее по делу Белоскова судебные решения.

В середине января в Госдуму внесли законопроект о лишении неплательщиков алиментов на детей права на отсрочку от армии. Правки коснутся законов «О воинской обязанности и военной службе» и «Об исполнительном производстве».

В конце 2017 года стало известно, что россияне задолжали более 100 миллиардов рублей на содержание несовершеннолетних детей. В 2018-м российским приставам удалось взыскать почти четыре миллиарда рублей долгов. Подавляющее большинство неплательщиков — мужчины в возрасте от 30 до 42 лет. Каждому второму должнику был запрещен выезд за границу.

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