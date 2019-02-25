Конфликт США и Китая помог всему миру

Фондовые рынки в Европе и Азии выросли на фоне сообщений об успехах на переговорах между Китаем и США, в ходе которых стороны должны заключить перемирие в торговой войне, пишет Bloomberg.

В ходе торговой сессии 25 февраля рост был зафиксирован в американских индексах Dow Jones, Nasdaq и S&P 500. Лучшие результаты продемонстрировали автопроизводители и металлургические компании. Также рост показали фьючерсы на американские акции, входящие в состав европейского индекса Europe Stoxx 600.

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Одновременно индекс Шанхайской биржи вырос до рекордных значений с 2015 года, а юань укрепился — с 6,72 до 6,69 юаня за доллар.

Рост вызван сообщениями о том, что президент США Дональд Трамп согласился отложить повышение пошлин на китайские товары объемом 200 миллиардов долларов в год. Ранее этот срок был назначен на 1 марта. На состоявшемся в Вашингтоне очередном раунде переговоров между США и Китаем стороны достигли договоренностей по ряду вопросов.

Опрошенные агентством экономисты назвали итоги переговоров «вздохом облегчения», который могут ощутить на себе рынки в разных странах.

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