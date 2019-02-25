Ехавший по тротуару российский водитель выстрелил в пешехода

В Петербурге полиция разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который выстрелил в пешехода, сделавшего ему замечание за езду по тротуару. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 25 февраля.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 февраля, в Калининском районе. 32-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на Тимуровской улице и увидел, что по тротуару едет автомобиль.

Пешеход сделал замечание водителю, а тот вышел из салона машины и выстрелил ему в лицо из газового пистолета.

Стрелявший скрылся с места преступления.

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