Дирижер спевшего про бомбардировку США хора яростно обматерил критиков

Художественный руководитель и главный дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов матом ответил на вопрос журналиста радиостанции «Говорит Москва» о том, являлось ли исполнение песни «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих» в Исаакиевском соборе иронией.

«******** [Крайне неразумные личности]! Я "Доктора Живаго" не читал, но осуждаю», — возмутился Беглецов.

Позже дирижер подтвердил, что хор воспринимал композицию, как шуточную, какой она и создавалась в 1980 году. «Не ищите политики. Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было», — подчеркнул он.

23 февраля в День защитника Отечества Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил композицию Андрея Козловского, которая была написана как сатира на пропаганду в СССР. В ней, в частности, описывалась бомбардировка Вашингтона, которую советские солдаты готовы произвести за три рубля. В соцсетях в выступлении не увидели иронии, посчитав исполнение подобной песни на 23 Февраля вызывающим и воинственным поступком.

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