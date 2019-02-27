Разгон противников Назарбаева попал на видео

Видео: Azattyq TV - Азаттық - Азаттык / YouTube

В нескольких городах Казахстана правоохранительные органы республики задержали десятки людей, собравшихся у офисов правящей в стране партии «Нур Отан». Детали разгона протестных акций и видеокадры задержаний публикует «Радио Азаттык» (местная служба «Радио Свобода»).

Как отмечается, акции противников Назарбаева были разогнаны в Алма-Ате и в Астане. В столице митингующие вышли на площадь Независимости неподалеку от Дворца независимости, в котором проходил съезд правящей партии. Полицейские задержали на площади несколько десятков людей, еще несколько протестующих были задержаны у офиса «Нур Отан».

В Алма-Ате активисты собрались у офиса правящей партии. Некоторые из них потребовали от власти создания рабочих мест для молодежи, усиления социальной поддержки многодетных матерей, проведения реформ и смены лидера правящей партии. Полицейские задерживали некоторых митингующих и помещали их в служебные микроавтобусы. Сотрудники спецподразделения полиции задержали несколько человек.

С призывом выйти на улицы в день проведения очередного съезда «Нур Отан», приуроченного к 20-летию партии, к казахстанцам обратился бывший министр энергетики страны, основатель оппозиционного властям республики движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов, ныне проживающий за пределами страны. В Казахстане Аблязов был дважды заочно приговорен к лишению свободы, в последний раз — к пожизненному сроку. «Демократический выбор Казахстана» признан в стране экстремистским.

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